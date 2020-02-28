Число погибших турецких солдат в Сирии увеличилось до 29 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число погибших турецких военнослужащих в Идлибе возросло до 29 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на губернатора приграничной провинции Хатай Рахми Догана.

Ранее сообщалось о 22 погибших турецких солдатах.

"В Идлибе погибло 29 наших военных", – сказал Доган в эфире местного телеканала.

По информации губернатора, еще 36 солдат получили ранения. Сейчас медики продолжают оказывать им помощь.

В партии президента Турции Тайипа Эрдогана сообщили, что из-за случившегося армия страны отныне считает сирийские войска "вражескими целями".

"Турция теперь признает всех военных режима (президента Сирии Башара Асада – прим. ред.) вражескими целями", – сказал пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик.

Ранее стало известно, что турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе. Сообщалось, что Турция активно применяет переносные зенитные ракетные комплексы, атакуя позиции армии Сирии.

10 февраля правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.