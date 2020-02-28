Число погибших турецких солдат в Сирии увеличилось до 29 человек

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Число погибших турецких военнослужащих в Идлибе возросло до 29 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на губернатора приграничной провинции Хатай Рахми Догана.
Ранее сообщалось о 22 погибших турецких солдатах.
"В Идлибе погибло 29 наших военных", – сказал Доган в эфире местного телеканала.
По информации губернатора, еще 36 солдат получили ранения. Сейчас медики продолжают оказывать им помощь.
В партии президента Турции Тайипа Эрдогана сообщили, что из-за случившегося армия страны отныне считает сирийские войска "вражескими целями".
"Турция теперь признает всех военных режима (президента Сирии Башара Асада – прим. ред.) вражескими целями", – сказал пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик.
Ранее стало известно, что турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе. Сообщалось, что Турция активно применяет переносные зенитные ракетные комплексы, атакуя позиции армии Сирии.
10 февраля правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.
Отношения России и Турции обострились из-за сирийского конфликта