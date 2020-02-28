22 турецких солдата погибли в Идлибе

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В сирийском Идлибе погибли 22 турецких военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова губернатора турецкой приграничной провинции Хатай Рахми Догана.

"В Идлибе погибло 22 наших военных", – рассказал Доган в эфире местного телеканала.

Он подчеркнул, что на месте находятся также тяжелораненые солдаты. Им оказывают помощь медики.

Изначально сообщалось о 9 погибших среди турецких солдат.

Ранее стало известно, что турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе. Сообщалось, что Турция активно применяет переносные зенитные ракетные комплексы, атакуя позиции армии Сирии.

10 февраля правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.