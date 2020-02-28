НАТО проведет экстренные консультации по Идлибу

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В пятницу, 28 февраля, НАТО планирует провести экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Североатлантический совет на уровне послов 29 стран альянса встретится в пятницу по запросу Турции для проведения консультаций по ситуации в Сирии в соответствии с 4-й статьей Вашингтонского договора", – сказал Столтенберг.

4-я статья подразумевает право участников НАТО проводить консультации с партнерами по альянсу в случае, если они считают, что их безопасности что-то угрожает.

Губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган ранее отмечал, что в результате авиаударов в Идлибе количество погибших возросло до 33. По информации губернатора, еще 36 солдат получили ранения. Сейчас медики продолжают оказывать им помощь.

В партии президента Турции Тайипа Эрдогана сообщили, что из-за случившегося армия страны отныне считает сирийские войска "вражескими целями".

Ранее стало известно, что турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе. Сообщалось, что Турция активно применяет переносные зенитные ракетные комплексы, атакуя позиции армии Сирии.

10 февраля правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца "нейтрализовали", уничтожили три танка и сбили вертолет.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.