Путин рассказал Эрдогану о приоритетности борьбы с террористами в Сирии

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Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал о приоритетности задач по борьбе с международными террористическими группировками в Сирии, сообщает РИА Новости.

Лидеры двух стран также обсудили ход реализации российско-турецких договоренностей в период с 2018 и 2019 год.

Накануне сообщалось, что Россия и Турция организовали совместное патрулирование в провинции Хасеке в Сирии. Стороны все еще реализуют положения российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 года. Кроме того, российская военная полиция проверила обстановку в нескольких десятках населенных пунктов в районе провинций Алеппо и Хасеке.

Российские и турецкие военнослужащие выходили в патрули с октября 2019 года. В феврале 2020 года между Москвой и Анкарой возникли разногласия в отношении Идлибской зоны деэскалации и, как следствие, Турция временно прекратила патрули со своей стороны.

По данным СМИ, ранее и боевики, и турецкие военные обстреляли над Идлибом российские и сирийские самолеты. Как заявил корреспондент телеканала "Россия 24", атаки шли с применением зенитных ракетных комплексов.

