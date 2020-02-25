Эрдоган намерен провести двустороннюю встречу с Путиным

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 5 марта провести переговоры с Владимиром Путиным по ситуации в сирийском Идлибе, сообщает РИА Новости.

"Четырехсторонняя встреча с участием Меркель и Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", – сказал турецкий лидер.

Он отметил, что странам нужно как можно скорее решить проблему сирийского Идлиба. Переговоры ведутся как с Путиным, так и с российскими разведкой и МИД. В ближайшее время в Турцию прибудет делегация из РФ.

"В Идлибе (президент Сирии Башар Асад. – Прим. ред.) ведет наступление. Если 1–2–3 миллиона беженцев подойдут к нашим границам, что мы будем делать?" – отметил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по Идлибу и готова начать военную операцию в регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

О планируемой на 5 марта встрече с Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель Эрдоган заявил 22 февраля.