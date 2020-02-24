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Политика

24 февраля, 23:01

Минобороны РФ опровергло сообщения об авиаударах по Идлибу

политика за рубежом

Фото: AP/Ghaith Alsayed

Самолеты российских воздушно-космических сил не наносили удары по населенным пунктам сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сообщения, распространяемые Великобритании, так называемой Сирийской обсерваторией по правам человека, о якобы нанесении 24 февраля ВКС России ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб не соответствует действительности", - заявил контр-адмирал Олег Журавлев.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подчеркнул, что самолеты ВКС РФ не выполняли никаких боевых задач в регионе.

Кроме того, Олег Журавлев напомнил, что российские военные и их союзники выполняют положения российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года. Регионы Алеппо, Ракка и Хасеке патрулируются.

Ранее в понедельник, 24 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Москва и Анкара готовят новую серию консультаций по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что договоренности сторон сохраняются.

Отношения России и Турции обострились из-за сирийского конфликта

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