Военный источник опроверг данные, что ВКС РФ остановили турецкую колонну в Идлибе

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Информация о том, что самолеты ВКС России остановили турецкую колонну в сирийской провинции Идлиб, не подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

Подобные сообщения не соответствуют действительности и являются фейком, заверил источник.

Ранее появились данные о том, что боевые российские самолеты якобы остановили колонну военных Турции, тем самым не дав им войти в населенный пункт Аль-Бара.

До того пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Турция не выполнила сочинские соглашения по Сирии. Он отмечал, что террористы все еще остаются в Идлибе и продолжают получать поддержку в виде амуниции, боеприпасов и военной техники.

Сегодня президент России Владимир Путин рассказал о ликвидации террористов в Сирии. Он заявил, что российские военные предотвратили крупные угрозы для РФ на дальних рубежах.