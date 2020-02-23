Песков заявил, что Турция не выполнила сочинские соглашения по Сирии

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Анкара пока что не выполнила сочинские соглашения по Сирии. Об он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами", – сказал Песков.

Он добавил, что террористы все еще остаются в Идлибе и продолжают получать поддержку в виде амуниции, боеприпасов и военной техники.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая военная операция в сирийском Идлибе – вопрос времени. Он подчеркнул, что Турция не оставит Идлиб "режиму Асада" и его сторонникам.

Первый этап переговоров стран состоялся две недели назад в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. В ходе встречи были обсуждены шаги по продвижению политического процесса в стране.

Путин и Эрдоган договорились улучшить эффективность совместных действий в Сирии. Оба лидера заявили об обеспокоенности обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. При этом Путин обратил внимание турецкого коллеги на резкое возрастание активности террористов.

10 февраля стало известно, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца "нейтрализовали", уничтожили три танка и сбили вертолет.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.