В Сирии ограничили движение по трассе М-5 из-за атак боевиков

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Военнослужащие сирийской армии ограничили движение по трассе М-5 из-за атак боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

"Движение ограничено для безопасности мирных жителей", – сказал собеседник агентства.

Трасса М-5 соединяет Дамаск и Алеппо. Долгое время она была заблокирована и только недавно освобождена от наступления сирийских войск. Трассу официально открыли для гражданского транспорта 22 февраля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении 5 марта провести переговоры с Владимиром Путиным по ситуации в сирийском Идлибе. Он отметил, что странам нужно как можно скорее решить проблему сирийского Идлиба.

10 февраля стало известно, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца "нейтрализовали", уничтожили три танка и сбили вертолет.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.

