РФ и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Хасеке

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Россия и Турция организовали совместное патрулирование в провинции Хасеке в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский центр по примирению враждующих сторон.

"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камишлия – Шейрек – Деллик – Таврат – Касра – Духайт – Телль-Бум –Кара-Мания – Салам-Алайк – Шейрек – Камишлия в провинции Хасеке", – заявил руководитель центра контр-адмирал Олег Журавлев.

Специалист подчеркнул, что стороны все еще реализуют положения российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 года.

Кроме того, российская военная полиция проверила обстановку в нескольких десятках населенных пунктов в районе провинций Алеппо и Хасеке.

Российские и турецкие военнослужащие выходили в патрули с октября 2019 года. В феврале уже 2020 года между Москвой и Анкарой возникли разногласия в отношении Идлибской зоны деэскалации – как следствие, Турция временно прекратила патрули со своей стороны.

По данным СМИ, ранее и боевики, и турецкие военные обстреляли над Идлибом российские и сирийские самолеты. Как заявил корреспондент телеканала "Россия 24", атаки шли с применением зенитных ракетных комплексов.

