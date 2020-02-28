В Минобороны прокомментировали удары с жертвами в Идлибе

13:33
Может ли начаться война с Турцией
В Минобороны России заявили, что авиация РФ не наносила удары в Идлибе, где погибли турецкие военные, передает телеканал Москва 24.
По предварительным данным, жертвами обстрела стали около 30 человек. После этого Турция ударила по армии Сирии и с земли, и с воздуха.
Как сообщает РИА Новости, ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
Россия приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками. Погибших и раненых турецких военнослужащих эвакуировали на территорию Турции.
Совет НАТО проведет консультации по произошедшему в ответ на просьбу Анкары. В госдепе США заявили, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по просьбе Анкары.
"Разговор был подробный, и он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации", – уточнил он.
Лавров подчеркнул, что Москва полностью привержена договоренностям президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Идлибу. Речь идет о том, что необходимо "отмежевать нормальную оппозицию от террористов, демилитаризовать внутренний пояс в этой зоне, обеспечить беспрепятственное использование автомагистралей, которые через эту зону проходили", напомнил он.
Министр считает, что эти цели уже нужно начинать выполнять, однако полтора года ничего не получалось. В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня внутри Идлибской зоны сирийская армия имеет право отвечать, подавляя террористов, указал он.
"Есть договоренности между нашими военными, если бы эти договоренности выполнялись в полной мере, включая передачу точных координат нахождения турецких военнослужащих, таких трагедий можно было бы избежать", – полагает глава внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных. Лавров подчеркнул, что Россия делает все для безопасности военнослужащих Турции, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиба, и готова продолжать это.
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