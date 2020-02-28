Россияне стали отказываться от путевок в Турцию

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
В России за последние два дня резко сократились продажи путевок в Турцию, сообщила исполняющая обязанности директора Альянса Туристических Агентств Наталья Осипова.
Не исключается, что поводом послужило обострение ситуации в Сирии, где правительственная армия нанесла удар по турецким военным в регионе Идлиб. Жертвами стали больше 30 турецких военнослужащих. Эксперты не исключают, что инцидент серьезно осложнит отношения между Москвой и Анкарой.
"Турция до недавнего времени продавалась в плюс 30% по сравнению с прошлым годом, рост продаж был стабилен. Но буквально в последние два дня фиксируем низкий рост продаж по всем направлениям, не только по Турции. Люди, возможно, после призыва вице-премьера Татьяны Голиковой отдыхать в России, призадумались", – цитирует Осипову ИА "НСН".
Она подчеркнула, что сложно говорить о том, что именно стало причиной спада продаж – то ли это обострение политической ситуации между Турцией и Сирией, то ли активное обсуждение коронавируса.
Министерство обороны РФ сообщило об обстреле 27 февраля в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бехун.
Губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган отмечал, что в результате авиаударов в Идлибе количество погибших возросло до 33. По информации губернатора, еще 36 солдат получили ранения. Сейчас медики продолжают оказывать им помощь.
В партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что из-за случившегося армия страны отныне считает сирийские войска "вражескими целями".
Отношения России и Турции обострились из-за сирийского конфликта
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