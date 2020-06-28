Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре России и талибов

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Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не были проинформированы о том, что талибы якобы получали средства от военной разведки России за нападения на американский военных в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами", – говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что доказанность их слов могут подтвердить директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба.

Ранее сообщалось, что сотрудники американской разведки пришли к выводу, что российские военные разведчики тайно предлагали боевикам "Талибана" награды за убийства военных США и НАТО.

В статье газеты The New York Times отмечалось, что все якобы происходило на фоне переговоров с талибами, чтобы сорвать примирение и вывод войск США. Стороны подписали мирное соглашение в Катаре.

2 марта после подписания мирного соглашения с движением "Талибан" глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется "незамедлительно". При этом он пригрозил, что в случае нарушения условий сделки американские войска "стремительно" вернутся в Афганистан.