Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре России и талибов

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Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не были проинформированы о том, что талибы якобы получали средства от военной разведки России за нападения на американский военных в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами", – говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что доказанность их слов могут подтвердить директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба.
Ранее сообщалось, что сотрудники американской разведки пришли к выводу, что российские военные разведчики тайно предлагали боевикам "Талибана" награды за убийства военных США и НАТО.
В статье газеты The New York Times отмечалось, что все якобы происходило на фоне переговоров с талибами, чтобы сорвать примирение и вывод войск США. Стороны подписали мирное соглашение в Катаре.
2 марта после подписания мирного соглашения с движением "Талибан" глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется "незамедлительно". При этом он пригрозил, что в случае нарушения условий сделки американские войска "стремительно" вернутся в Афганистан.
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