США начали вывод войск из Афганистана

Фото: ТАСС/Zuma/Master Sgt. Alejandro Licea/Master Sgt. Alex Licea

Соединенные Штаты Америки инициировали вывод военных частей с афганской территории. Данная процедура была запущена после соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

"В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением "Талибан" [запрещено в РФ] командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тысячи", – заявил официальный представитель армии США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

На переброску военных отведено 135 дней.

В Пентагоне также подтвердили начало операции. При этом уточняется, что США планируют продолжить контртеррористические операции против АЛь-Каиды и ИГ (запрещенные в РФ группировки) и помогать силам безопасности Афганистана.

США и движение "Талибан" заключили мирное соглашение в конце февраля. Встреча состоялась в столице Катара Дохе.

