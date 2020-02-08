Шесть человек погибли при взрыве в Афганистане

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На юге Афганистана в провинции Гильменд произошел взрыв. В результате происшествия погибли шесть человек, передает РИА Новости.

Отмечается, что взрыву предшествовал инцидент, в ходе которого военный внедорожник врезался в КПП в уезде Нахр-и-Сарадж.

Известно, что взрыв привел к гибели четверых полицейских. Также известно о двух погибших из мирных жителей. Местные чиновники сообщили, что в результате произошедшего также были ранены еще двое правоохранителей.

Ранее более 10 человек стали жертвами взрыва на празднике в Индии. Отмечалось, что искры от петард попали в повозку с фейерверком, что привело к подрыву.