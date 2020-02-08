Восемь человек погибли при столкновениях в Казахстане

Фото: скриншот видео telegram-канала SIL0VIKI

Восемь человек погибли в ходе столкновений и драки в Жамбылской области Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева.

"В ходе беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались", – сказал Тургумбаев.

Кроме того, были задержаны 47 человек, которые причастны к столкновениям. Их доставили в отдел полиции.

"У них изъято два охотничьих ружья", – сказал Тургумбаев.

В декабре в городском округе Чехов произошла драка, которая закончилась поножовщиной. Между работниками склада завязался конфликт, в ходе которого был пущен в дело нож. В результате происшествия пострадали три человека. Как сообщалось, все пострадавшие были госпитализированы.

