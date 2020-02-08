Более 10 человек стали жертвами взрыва на празднике в Индии

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В Индии более 10 человек погибли при взрыве фейерверков во время религиозного праздника. Инцидент случился в момент шествия в округе Тарн-Таран на северо-западе страны, передает РИА Новости.

Отмечается, что искры от взрывавшихся петард попали на тележку с фейерверками, в результате чего произошел взрыв. В местной полиции факт ЧП подтвердили.

Очевидцы сообщают, что в результате произошедшего погибли около 15 человек, еще трое были госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое. Также известно о том, что различные ранения получили 11 человек.

В настоящее время обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее военнослужащий устроил стрельбу в Таиланде. В результате погибли 15 человек, еще 16 граждан солдат удерживает в заложниках. На месте работают правоохранители.