Семь человек стали жертвами взрыва в столице Судана

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Не менее семи человек погибли в результате взрыва, который случился в столице Судана – Хартуме. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал Аль-Арабия.

Отмечается, что 25 пострадавших в результате происшествия получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным местной полиции, причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство. Оно сработало в одном из жилых домом, где в этот момент проходила свадебная церемония.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Уточняются все обстоятельства трагедии.

Ранее неизвестный открыл огонь в мечети на юге Йемена. В результате нападения погибли пять человек. Еще 11 пострадавших получили различные ранения.