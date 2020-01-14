Неизвестный открыл огонь в мечети на юге Йемена

Фото: AP Photo/Mohammed al-Qadhi

Неизвестный открыл огонь по людям в мечети Люрд в провинции Абьян на юге Йемена. Об этом сообщает телеканал Аль-Арабия со ссылкой на местные источники.

По информации телеканала, в результате нападения погибли пять человек и еще 11 получили ранения. Телеканала указал, что среди убитых – имам мечети и отец мужчины, открывшего огонь. Источники канала предполагают, что преступник был психически невменяемым.

В настоящее время полиция ведет поиски преступника, которому удалось скрыться с места преступления.

Ранее стрельба произошла в церкви в городе Уайт Сеттлмент в штате Техас. В результате происшествия два человека погибли и еще один получил ранения. По предварительным данным, одним из погибших был сам стрелок.

