Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

14 января, 19:41

Неизвестный открыл огонь в мечети на юге Йемена

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Mohammed al-Qadhi

Неизвестный открыл огонь по людям в мечети Люрд в провинции Абьян на юге Йемена. Об этом сообщает телеканал Аль-Арабия со ссылкой на местные источники.

По информации телеканала, в результате нападения погибли пять человек и еще 11 получили ранения. Телеканала указал, что среди убитых – имам мечети и отец мужчины, открывшего огонь. Источники канала предполагают, что преступник был психически невменяемым.

В настоящее время полиция ведет поиски преступника, которому удалось скрыться с места преступления.

Ранее стрельба произошла в церкви в городе Уайт Сеттлмент в штате Техас. В результате происшествия два человека погибли и еще один получил ранения. По предварительным данным, одним из погибших был сам стрелок.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика