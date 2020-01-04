В Багдаде произошли ракетные обстрелы, жертв нет

В результате трех ракетных обстрелов, которые произошли в столице Ирака, Багдаде, в субботу, никто не погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление иракских сил безопасности.

"Несколько ракет взорвались в субботу в центре Багдада, в жилом районе аль-Джадрия и в месте расположения военной базы Балад на севере столицы. Человеческих жертв на данный момент нет", – указано в официальном документе.

Ранее телеканал Аль-Арабия сообщил, что под обстрелом района аль-Джадрия пять человек получили ранения и обратились за медицинской помощью.

В результате пятничного ракетного удара США по международному аэропорту Багдада погиб иранский генерал Касем Сулеймани, командующий силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Мировые лидеры осудили действия американских военных.

