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В мире

21:26

В Багдаде произошли ракетные обстрелы, жертв нет

происшествия за рубежом

Фото: thegatewaypundit.com

В результате трех ракетных обстрелов, которые произошли в столице Ирака, Багдаде, в субботу, никто не погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление иракских сил безопасности.

"Несколько ракет взорвались в субботу в центре Багдада, в жилом районе аль-Джадрия и в месте расположения военной базы Балад на севере столицы. Человеческих жертв на данный момент нет", – указано в официальном документе.

Ранее телеканал Аль-Арабия сообщил, что под обстрелом района аль-Джадрия пять человек получили ранения и обратились за медицинской помощью.

В результате пятничного ракетного удара США по международному аэропорту Багдада погиб иранский генерал Касем Сулеймани, командующий силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Мировые лидеры осудили действия американских военных.

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