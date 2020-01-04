Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

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Дональд Трамп решил убить иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря, в результате которой погиб один американский контрактник, сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что после этого президент США поручил своим советникам начать разработку авиаудара. Занимались этим, по данным издания, консультант по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс.

Планы якобы обсуждались по защищенным каналам связи, и другие сотрудники Белого дома не знали об обсуждениях удара.

По данным одного из источников, американские военные не следили за Сулеймани напрямую – решение об ударе Трамп принял после донесения разведки о том, что генерал находится в аэропорту Багдада.

Два других источника утверждают, что Белый дом точно знал время прилета Сулеймани в Багдаде и отслеживал его маршрут.

Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операцию по уничтожению провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.

Глава МИД России Сергей Лавров после случившегося заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право. По мнению Лаврова, произошедшее заслуживает осуждения.

Он обратил внимание, что действия американских властей чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Российский министр отметил, что такие шаги ведут к новому витку эскалации в регионе.

Озабоченность случившимся выразили также в МИД Италии, Армении, Египта, с сожалением отнеслись и в МИД Турции. Негативно отреагировали Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США.

В Минобороны РФ считают шаги Штатов недальновидными, ведущими к эскалации обстановки в Ближневосточном регионе. Это приведет к серьезным негативным последствия для всей системы международной безопасности, обратили внимание в министерстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила схожую точку зрения. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что инцидент приведет к столкновениям американцев и радикалов-шиитов.

Помпео сказал, что часть населения Ирака и Ирана воспримет авиаудар американских сил как акт свободы. Дональд Трамп отметил, что Сулеймани был ответственен за гибель миллионов человек, в том числе американцев. Лидер США заключил, что иранского генерала нужно было устранить много лет назад.