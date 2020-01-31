Число погибших при взрыве газа на заводе под Орлом выросло до 5

Фото: телеграм-канал "РУ_ЧП"

Тело женщины извлекли из-под завалов рухнувшего при взрыве газа завода в Мценске Орловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Таким образом число погибших увеличилось до пяти человек. Ранее говорилось о четырех погибших, трое получили ожоги и травмы.

Советник губернатора региона по СМИ Сергей Лежнев сообщил "Интерфаксу", что из-под завалов вытащили всех пострадавших в результате взрыва. Получившие ранее травмы доставлены в районную больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное, подчеркнул Лежнев.

О взрыве в городе Мценске стало известно 31 января. Хлопок газовоздушной смеси прогремел в строящемся цехе на территории завода, который занимается изготовлением резиновых изделий. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".

Ранее из-за взрыва бытового газа пострадали как минимум два жителя Махачкалы. Инцидент произошел в доме на улице Гамидова в воскресенье, 26 января. В республиканском управлении МЧС заявили, что среди пострадавших был один ребенок.

