Устроивший в Таиланде стрельбу солдат удерживает 16 заложников

Фото: скриншот видео telegram-канала Подъем

Солдат, который устроил стрельбу на улице таиландского города Накхон Ратчасима, удерживает в заложниках 16 человек. Об этом информирует РИА Новости.

Известно, что мужчина скрывается в торговом центре на 4 этаже. Там же находятся заложники.

Сообщается, что полиция уже окружила здание, движение автомобилей в районе ТЦ перекрыли. Личность стрелявшего уже удалось установить.

Число жертв нападения военнослужащего увеличилось до 15 человек. Ранее сообщалось о 12 погибших, передает ТАСС.

О происшествии стало известно в субботу днем. Военнослужащий устроил стрельбу на северо-востоке страны. Мотивы остаются неясными.