Устроивший в Таиланде стрельбу солдат удерживает 16 заложников

Фото: скриншот видео telegram-канала Подъем
Солдат, который устроил стрельбу на улице таиландского города Накхон Ратчасима, удерживает в заложниках 16 человек. Об этом информирует РИА Новости.
Известно, что мужчина скрывается в торговом центре на 4 этаже. Там же находятся заложники.
Сообщается, что полиция уже окружила здание, движение автомобилей в районе ТЦ перекрыли. Личность стрелявшего уже удалось установить.
Число жертв нападения военнослужащего увеличилось до 15 человек. Ранее сообщалось о 12 погибших, передает ТАСС.
О происшествии стало известно в субботу днем. Военнослужащий устроил стрельбу на северо-востоке страны. Мотивы остаются неясными.