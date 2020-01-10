Ребенок открыл стрельбу в школе в Мексике

Фото: twitter.com/PerezPacheco_JC

В Мексике ребенок устроил стрельбу в школе. Об этом сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел в городе Торреон мексиканского штата Коауила.

Отмечается, что в результате стрельбы была убита учительница. После школьник покончил с собой. Известно, что ему было 12 лет.

Кроме того сообщается, что в происшествии пострадали еще 6 человек, в их числе – дети. Причины нападения ребенка на образовательное учреждение неясны. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее студент открыл стрельбу в колледже в Благовещенске. В результате ЧП погибли два человека, в том числе сам стрелок.