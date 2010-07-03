Два человека погибли в результате стрельбы в колледже Благовещенска – МВД

Фото: скриншот телеграм-канала "112"

Число погибших увеличилось до двух человек в результате стрельбы в колледже в Благовещенске. Известно, что один из убитых – сам стрелявший. Об этом информирует сайт УМВД по Амурской области.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента, предварительно, трое пострадали", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, злоумышленник, устроивший стрельбу, покончил с собой. Известно, что молодой человек стрелял из оружия, которое было зарегистрировано на него.

По предварительной информации, причиной произошедшего стал конфликт между студентами.

Ранее стало известно, что студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате инцидента пострадали три человека.

Отмечалось, что в районе колледжа слышны звуки выстрелов, район оцеплен. Кроме того, на месте присутствуют сотрудники полиции и другие оперативные службы.