Студент открыл стрельбу в колледже в Благовещенске, есть погибший

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Об этом передает ТАСС, ссылаясь информацию пресс-службы областного правительства.

"Мы подтверждаем, что такое происшествие имеет место, но подробности пока не знаем, занимается Следственный комитет", – заявили в пресс-службе.

Сообщается, что в результате инцидента один человек погиб и трое пострадали. Об этом стало известно из министерства здравоохранения Амурской области.

"По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, пострадали трое. На месте работают врачи и фельдшеры скорой помощи", – сказали в пресс-службе министерства.

В свою очередь "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник, сообщил, что в районе колледжа слышны звуки выстрелов, район оцеплен. Кроме того, на месте присутствуют сотрудники полиции и другие оперативные службы.

"Люди выбегали из колледжа без верхней одежды", – рассказал источник.

Ранее стрельба произошла на севере Москвы. Подозреваемого, который произвел выстрел, задержали сотрудники полиции.