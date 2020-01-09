Устроивший стрельбу в Забайкалье срочник попросил прощения у семей погибших

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Устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов написал письмо, в котором попросил прощения у семей убитых. Копию письма ТАСС предоставил отец срочника Салим Шамсутдинов.

"Я жалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода – терпеть и дальше над собой издеваться я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете", – написал Шамсутдинов.

В письме говорится, что он "хотел связать свою жизнь с армией", но не ожидал таких условий службы.

25 октября в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный 20-летний Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время вечерней смены караула.

В результате стрельбы погибли два офицера и шестеро солдат.

По сведениям СМИ, между военнослужащими незадолго до трагедии произошел конфликт. Шамсутдинов отказался слушать приказ ротного, а другие военнослужащие решили заставить его выполнить задание.

Ранее сообщалось, что Рамиль Шамсутдинов признал свою вину. Следствие по делу закончено и передано в суд. Как уточнил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев, обвиняемый попросил об особом порядке рассмотрения уголовного дела, поскольку изначально признал свою вину.