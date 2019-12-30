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Происшествия

13:20

Обвиняемый в неуставных отношениях в части в Забайкалье признал свою вину

суды происшествия

Фото: соцсети

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, признал свою вину. Следствие по делу закончено и передано в суд. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев, обвиняемый попросил об особом порядке рассмотрения уголовного дела, поскольку изначально признал свою вину.

Кроме того, в настоящее время следователи проводят доследственную проверку по эпизоду хищения денег с зарплатной карты Шамсутдинова. Дело по факту неуставных отношений было возбуждено в декабре. По данном делу Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими.

25 октября в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный 20-летний Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время вечерней смены караула. В результате стрельбы погибли два офицера и шестеро солдат.

Как сообщали ряд СМИ, за день до трагедии между военнослужащими произошел конфликт. Шамсутдинов отказался слушать приказ ротного, а другие военнослужащие решили заставить его выполнить задание.

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только контрактников, а не солдат срочной службы. Он также раскритиковал работу командиров с личным составом.

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