Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат признан потерпевшим

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По факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил один из адвокатов Шамсутдинова Руслан Нагиев.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РФ ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими"). По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими", – написал Нагиев в Facebook.

25 октября в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный 20-летний Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время вечерней смены караула.

В результате стрельбы погибли два офицера и шестеро солдат.

По сведениям СМИ, между военнослужащими незадолго до трагедии произошел конфликт. Шамсутдинов отказался слушать приказ ротного, а другие военнослужащие решили заставить его выполнить задание.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал провести тщательное расследование инцидента. Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин не будет комментировать ЧП.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ направлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только контрактников, а не солдат срочной службы. Он также раскритиковал работу командиров с личным составом.

