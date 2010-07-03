Кремль впервые прокомментировал стрельбу в воинской части Забайкалья

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Тщательное расследование необходимо провести в связи со стрельбой в воинской части в Забайкалье. Тем не менее, президент страны Владимир Путин не будет комментировать трагедию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, президент не будет на это реагировать, это не вопрос президента. Это частный случай, это трагедия, которая произошла, безусловно, ее нужно расследовать", – цитирует ТАСС пресс-секретаря.

Песков считает, что делать какие-либо выводы по поводу реформирования армии на основе "абсолютно частного случая" преждевременно и неуместно. Он указал, что сейчас армия проводит расследование произошедшего.

"До определения истинных причин делать заключение о результатах реформы армии, по меньшей мере, непрофессионально", – отметил Дмитрий Песков.

Нашумевшая трагедия произошла в пятницу, 25 октября, в воинской части в Забайкалье. При смене караула 20-летний Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам из табельного оружия. В результате погибли восемь человек, двое солдат были ранены.

Шамсутдинова задержали, Читинский гарнизонный суд взял его под стражу. По статье об убийстве двух и более лиц молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным Минобороны, солдат мог пойти на убийство из-за нервного срыва, что, по предварительным данным, не связано с прохождением службы.

При этом родственники, друзья и знакомые Шамсутдинова не верят, что причиной стрельбы могли стать личные проблемы контрактника. Многие отзывались о нем как об общительном и дружелюбном человеке. Психотерапевт считает, что солдат мог не справиться с армейскими порядками.