Подробности жизни солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Военный суд арестовал на два месяца солдата-срочника, устроившего стрельбу в военной части в Забайкалье. Молодой человек убил восьмерых военных, еще двое получили ранения. Разбираемся, что известно о стрелке и почему он мог пойти на такой шаг.

Расстрел в части

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25 октября в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Трагедия произошла во время вечерней смены караула, когда боец должен был разрядить автомат, сдавая пост. Но вместо этого он зарядил обойму и начал стрелять в солдат. Под пули попали около десятка военных, среди которых оказались не только рядовые, но и два офицера.

По данным СМИ, Шамсутдинов осознанно стрелял им в головы и конечности, так как те были одеты в бронежилеты. В результате происшествия погибли восемь солдат, еще двое военнослужащих были ранены. Позднее одного из пострадавших – Евгения Графова – доставили в Москву, где тот пришел в сознание.

СМИ также сообщают, что стрелок сам откинул автомат, лег на землю и сдался. При этом якобы на допросе сразу после случившегося заявил, что не жалеет о содеянном.

Военный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", а военная прокуратура начала проверку обстоятельств, которые привели к трагедии.

В Минобороны возможной причиной ЧП назвали нервный срыв у Шамсутдинова после личных проблем, не связанных со службой. При этом в ряде СМИ появились сообщения, что рассматривается также версия о неуставных отношениях. Чтобы разобраться в мотивах стрелка, военные медики проведут задержанному до 27 декабря солдату психолого-психиатрическую экспертизу.

"Не мог сделать это специально"

Фото: соцсети

Шамсутдинова призвали в армию в середине лета. Молодой человек в будущем хотел служить по контракту. На призывной комиссии ему поставили вторую группу нервно-психической устойчивости – это означает, что вероятность срывов возможна только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога. На медкомиссии рядовому присвоили группу здоровья Б, то есть Шамсутдинов был годен к военной службе с незначительными ограничениями, и присвоили вторую категорию профпригодности.

Молодой человек вырос в хорошей семье в селе Вагае Тюменской области, о чем сообщила местная администрация. Один из братьев Шамсутдинова служит в полиции помощником участкового, второй брат живет в Севастополе с семьей. А отец в 2005 году стал пенсионером МВД, потом работал в МЧС. Мать ушла из семьи в 2001 году, а в 2013 году она умерла – с детьми и бывшим мужем женщина не поддерживала связь.

Одноклассница Рамиля Наталия рассказала журналистам, что в школе он был неконфликтным, учился хорошо и увлекался спортом.





Наталия одноклассница Рамиля Шамсутдинова Мы учились в школе в Вагае девять лет, он окончил девять классов. В школе был весельчак, учился хорошо, ни с кем не конфликтовал, учителя его любили. Увлекался спортом – футболом, волейболом, баскетболом. Когда прочитала все это, то была в полном шоке, я не верю, что он мог такое сделать.

А по мнению классной руководительницы Ирины Котовой, ее воспитанника спровоцировали на стрельбу, так как "он не мог сделать это специально".

"На тех фотографиях, которые я увидела, был не наш Рамиль. Рамиль вообще очень добрый, искренний, положительный, интересный, с чувством юмора, огромный весельчак. А там я увидела глаза маленького испуганного волчонка", – пояснила учительница.

Заведующая отделом Тобольского рыбопромышленного техникума, где учился Рамиль после школы, Ирина Любченко придерживается такого же мнения. "Я могу отзываться о его семье и о нем самом только с положительной стороны. Считаю, что его действительно все-таки довели", – добавила Любченко.



Фото: соцсети

Отец солдата также не верит, что причиной стрельбы стали личные проблемы сына, так как тот, по его словам, всегда был "общительным и дружелюбным". Салим Шамсутдинов также пояснил, что сперва часто созванивался с Рамилем, но в сентябре тот почему-то перестал выходить на связь.

"В последнее время он был как-то не в настроении почему-то. По голосу я чувствовал, что что-то не так. Что не так – он мне ничего не говорил", – пояснил мужчина.



Салим Шамсутдинов отец Рамиля Шамсутдинова Сначала у него то телефон потерялся, то он говорил, что разбил его, – звонил с чужого номера.

По словам Салима Шамсутдинова, он воспитывал сына один, без матери, однако Рамиль "рос нормальным ребенком, у него всего хватало, он ни в чем не нуждался". Также молодой человек всегда был "адекватным и уравновешенным".

Опасения близких Рамиля подтверждает и бывший солдат-срочник, проходивший службу в воинской части в Забайкалье. По его словам, якобы неуставные отношения были там "нормой".

"Я срочную службу проходил. К срочникам относились очень плохо. Если что-то случалось, то только тогда кто-то реагировал. Много человек морально не выдерживали нагрузки эти, но все терпели. Парень этот просто не выдержал. Не знаю, что ему сделали", – пояснил бывший военнослужащий.

Также он рассказал о случае, когда в его подразделении старший лейтенант Пьянков, погибший во время стрельбы, за какой-то единичный и незначительный проступок якобы заставил военнослужащих в течение пяти часов надевать костюмы химзащиты с противогазом вместо сна ночью.

Оказался не готов?

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Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал Москве 24, что возможно солдат-срочник мог не справиться с "армейскими порядками".

"В армии могло произойти все что угодно. Он мог попасть в очень жесткие условия, режимные условия: подъем, отбой, какие-то сложные физически занятия. Он мог не справиться с этим. Вполне возможно, что так и произошло. Это могло быть связано с какими-то неуставными отношениями в том числе", – пояснил специалист.





Александр Федорович врач-психотерапевт Родственники говорят о том, какой парень был до армии. Но армия – тяжелая, стрессовая ситуация, требующая больших адаптивных усилий от любого человека, который вполне вероятно оказался не готов. Возможно, он был замкнутым и нелюдимым, или у него были определенные проблемы при взаимодействии в социуме.

По его мнению, вероятно, для солдата это была "попытка отстоять самого себя". Федорович добавил, что молодому человеку придется понести серьезное наказание, если его признают вменяемым.

"На мой взгляд, нет ничего сверхъестественного, это классика жанра... Возможно, он пытался отстоять свою честь, для мужчины это нормально, и использовал все способы для этого. К сожалению, наш боец выбрал не самый лучший", – заключил врач-психотерапевт.