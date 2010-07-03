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Происшествия

12:16

Выживший при стрельбе в воинской части Забайкалья солдат пришел в себя

происшествия криминал

Фото: соцсети

Солдат-срочник Евгений Графов, пострадавший во время стрельбы в воинской части Забайкалья, пришел в сознание в столичной больнице, передает ТАСС. Уточняется, что несколько часов назад его доставили в Москву.

По словам его сестры Елены, специалисты учреждения пока не говорят о степени тяжести состояния пострадавшего. Также она отметила, что никаких допросов в ближайшее время с ним проводиться не будет.

Ранее сообщалось, что Графов находится в тяжелом состоянии без сознания.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу. Он убил восьмерых военных, двое получили ранения. Читинский гарнизонный военный суд арестовал солдата на два месяца – до 27 декабря.

В Минобороны заявили, что ЧП могло произойти из-за нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой.

Военный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Проверку также начала военная прокуратура.

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