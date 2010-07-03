Местные власти рассказали о семье расстрелявшего сослуживцев солдата

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Семья Рамиля Шамсутдинова, арестованного за убийство восьми сослуживцев в войсковой части Забайкальского края, характеризовался положительно, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию поселка Вагай Тюменской области, где проживал солдат.

Отмечается, что молодой человек из хорошей семьи – его и двух братьев воспитывал отец. Мать ушла от них в 2001 году, а в 2013 году она умерла. С семьей женщина не общалась.

Брат Шамсутдинова служит в полиции помощником участкового. Второй его брат живет в Севастополе с семьей. Отец в 2005 году стал пенсионером МВД, потом работал в МЧС. Сейчас мужчина на пенсии, рассказали в администрации.

Рамиль Шамсутдинов – самый младший сын в семье, родился он 1999 году. Отмечается, что семья не была замечена в правонарушениях, спиртное в доме не употребляли. В доме у них идеальная чистота.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу. Он убил восьмерых военных, двое получили ранения. Читинский гарнизонный военный суд арестовал солдата на два месяца – до 27 декабря.

В Минобороны заявили, что ЧП могло произойти из-за нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой.

Военный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Проверку также начала военная прокуратура.