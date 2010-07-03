Расстрелявший сослуживцев военный не должен был идти в караул

18:26
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Глава Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ направлять в армейские подразделения охраны на длительные (более трех суток) задания только контрактников, а не солдат срочной службы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с результатами совещания, которое прошло в министерстве обороны по итогам расследования расстрела военнослужащим Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев в Забайкалье.
По данным собеседников издания, Шойгу "жестко" раскритиковал работу командиров с личным составом, а также отметил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Один из источников РБК отметил, что глава Минобороны назвал произошедшее в Забайкалье "вопиющим преступлением" и распорядился оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании.
25 октября в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Трагедия произошла во время вечерней смены караула, когда боец должен был разрядить автомат, сдавая пост. Но вместо этого он зарядил обойму и начал стрелять. Под пули попали около десятка военных. Погибли двое офицеров и шестеро солдат.
По данным СМИ, между военнослужащими незадолго до трагедии произошел конфликт. Шамсутдинов отказался слушать приказ ротного, а другие военнослужащие решили заставить его выполнить задание.
Стрелка, который заявил, что не раскаивается в содеянном, арестовали на два месяца. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
По данным Минобороны, солдат мог пойти на убийство из-за нервного срыва, что, по предварительным данным, не связано с прохождением службы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал провести тщательное расследование произошедшего. Представитель Кремля также подчеркнул, что Владимир Путин не будет комментировать трагическое ЧП в части.
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