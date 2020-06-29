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Москва 24

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Политика

06:05

Разведка США сочла недостоверными данные о приписываемом РФ предложении талибам

политика

Фото: Москва 24

Разведка США сочла недостоверными данные о том, что талибы получали средства от военной разведки России за нападения на американских военных в Афганистане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Известно, что Трамп сообщил актуальную информацию на своей странице в Twitter.

"Разведка только что сообщила мне, что они не признали эту информацию достоверной и по этой причине не сообщили об этом мне или вице-президенту", – написал американский лидер.

Ранее сообщалось, что сотрудники американской разведки пришли к выводу, что российские военные разведчики тайно предлагали боевикам "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) награды за убийства военных США и НАТО.

Позднее Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре России и талибов.

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