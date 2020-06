Разведка США сочла недостоверными данные о приписываемом РФ предложении талибам

Разведка США сочла недостоверными данные о том, что талибы получали средства от военной разведки России за нападения на американских военных в Афганистане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Известно, что Трамп сообщил актуальную информацию на своей странице в Twitter.

"Разведка только что сообщила мне, что они не признали эту информацию достоверной и по этой причине не сообщили об этом мне или вице-президенту", – написал американский лидер.

Intel just reported to me that they did not find this info credible, and therefore did not report it to me or @VP. Possibly another fabricated Russia Hoax, maybe by the Fake News @nytimesbooks, wanting to make Republicans look bad!!! https://t.co/cowOmP7T1S