RT: ВСУ готовят массированный удар по России утром 7 мая с применением 50 дронов

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Украинские войска могут готовить массированный удар по территории России утром 7 мая. Об этом со ссылкой на источник сообщает RT.

"Как стало известно RT, ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая. По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет", – указано в сообщении.

Согласно данным источника, ВСУ намерены нанести комбинированный удар, сперва запустив дроны для израсходования ресурса ПВО, а затем ударить ракетами по согласованной заранее цели. Источник RT утверждает, что это первая "настолько сильная вероятная атака со стороны Украины".

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица, в своем сообщении в соцсети X сделал намек на уничтожение Крымского моста. Он опубликовал коллаж с изображением "шести основных типов мостов на 2024 год", где под надписью "Керченские мосты" обозначена пустота.