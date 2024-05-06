Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию

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Председатель КНР Си Цзиньпин вместе с Францией призвал к олимпийскому перемирию на период проведения Игр в Париже. Об этом он сообщил на пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в соцсети Х.

Си Цзиньпин подчеркнул, что на данный момент мир находится в нестабильном состоянии, поэтому он выступил с подобной инициативой.

Ранее соответствующее предложение выдвигал сам Макрон. Он подчеркивал, что Париж попросит Москву установить режим прекращения огня на время Игр. На следующий день, 18 марта, президент РФ сказал, что не знает о таком предложении.

