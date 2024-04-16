Песков заявил об отсутствии предложений от Франции по перемирию на время ОИ-2024

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Франция не сделала никаких официальных предложений о перемирии на Украине в период Олимпиады 2024 года в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что и российские военные, и Владимир Путин указывали, что Киев использует такие инициативы для попыток перегруппироваться и перевооружиться.

"Это, конечно, осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив", – цитирует его RT.

С подобной идеей ранее выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркивал, что Париж попросит Москву установить режим прекращения огня на время Игр. На следующий день, 18 марта, президент РФ сказал, что не знает о таком предложении.