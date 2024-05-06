Цех по производству кирпича загорелся в Смоленске

Видео: телеграм-канал МЧС России

Пожар произошел на территории кирпичного завода в Смоленске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным министерства, огонь распространился на площади 1 500 квадратных метров. Сейчас пожарные занимаются ликвидацией возгорания.

В ведомстве уточнили, что в тушении задействованы 50 человек и 14 единиц техники.

Вечером 5 мая пожар произошел на овощехранилище в Крыму. Изначально площадь возгорания составляла 800 "квадратов". Однако к моменту локализации открытого огня площадь выросла до 1 800 квадратных метров.

В результате спасатели смогли потушить пламя. В борьбе с огнем принимали участие 37 спасателей и 11 единиц техники.

