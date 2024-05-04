04 мая, 20:21Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Крыму
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение в складском помещении в Крыму. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идет о происшествии в селе Белоглинка.
Ранее огонь распространился на тысячу квадратных метров. К тушению возгорания на складе привлекли 72 спасателей и 21 единицу техники.
Через некоторое время пламя локализовали.
Открытый огонь на складе в Новосибирске потушили