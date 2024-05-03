ТАСС: пожарный пострадал в результате возгорания на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожарный пострадал в результате возгорания в административно-производственном здании на востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Спасатель якобы получил ранение при ликвидации огня, который полыхал на площади 2,5 тысячи квадратных метров. По данным источника, его доставили в одну из столичных больниц.

О пожаре в трехэтажном административно-производственном здании на улице Буракова в Москве стало известно вечером 2 мая.

Ночью пожар полностью потушили. С огнем боролись 120 специалистов и 35 единиц техники. К тушению пожара привлекалась авиация Московского авиационного центра и пожарный поезд. Тремя вертолетами было сброшено 235 тонн воды.

Прокуратура ВАО взяла на контроль установление обстоятельств пожара. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

