Пожар на площади 2,5 тыс кв м произошел в здании на востоке Москвы

Фото: МЧС России

Пожар в административно-производственном здании на площадь 2,5 тысячи квадратных метров произошел на востоке Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что возгорание на улице Буракова замечено на первом, втором и третьем этажах центральной части здания. Между вторым и третьим этажами произошло обрушение на площади одной тысячи "квадратов". Внутри здания могут находиться люди, добавили в оперативных службах.

Для тушения пожара запрошена авиация, также для регулировки дорожного движения запросили два наряда ГИБДД.



Видео: МЧС России

В свою очередь, в пресс-службе МЧС рассказали, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно о пожаре в подмосковном Королеве. Согласно предварительной информации, возгорание случилось на территории закрытого научно-исследовательского института. По словам очевидцев, загорелся склад с лакокрасочными материалами. Как отметили в МЧС РФ, предварительно, пострадавших нет.