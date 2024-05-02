02 мая, 21:46Происшествия
Пожар на площади 2,5 тыс кв м произошел в здании на востоке Москвы
Фото: МЧС России
Пожар в административно-производственном здании на площадь 2,5 тысячи квадратных метров произошел на востоке Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что возгорание на улице Буракова замечено на первом, втором и третьем этажах центральной части здания. Между вторым и третьим этажами произошло обрушение на площади одной тысячи "квадратов". Внутри здания могут находиться люди, добавили в оперативных службах.
Для тушения пожара запрошена авиация, также для регулировки дорожного движения запросили два наряда ГИБДД.
Ранее стало известно о пожаре в подмосковном Королеве. Согласно предварительной информации, возгорание случилось на территории закрытого научно-исследовательского института. По словам очевидцев, загорелся склад с лакокрасочными материалами. Как отметили в МЧС РФ, предварительно, пострадавших нет.
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