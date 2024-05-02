Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 23:29

Происшествия

Второй вертолет присоединился к тушению пожара в промзоне на востоке Москвы

Второй вертолет был привлечен к тушению пожара площадью 2,5 тысячи квадратных метров в административно-производственном здании на востоке Москвы. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

"К тушению пожара присоединился второй вертолет. Им уже совершен один сброс воды", – рассказал собеседник агентства.

Огонь вспыхнул вечером 2 мая. Между вторым и третьим этажами здания произошло частичное обрушение на площади в тысячу квадратных метров. На данный момент о пострадавших не сообщалось.

К тушению пожара была привлечена авиация Московского авиационного центра.

Прокуратура ВАО контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Крупный пожар произошел в административном здании на востоке Москвы

Читайте также


происшествияпожар
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика