Вертолет присоединился к тушению пожара в здании на востоке Москвы

Фото: МЧС России

Вертолет начал тушить пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров, возникший в административно-производственном здании на улице Буракова в столице. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Как рассказал собеседник агентства, вертолет уже сбросил воду. Также в оперативных службах указали, что сейчас есть угроза распространения огня на соседнее строение – шинных цех.

О пожаре стало известно вечером 2 мая. Произошло частично обрушение между вторым и третьим этажами на площади одной тысячи "квадратов". Информация о пострадавших не поступала.

Прокуратура ВАО контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.