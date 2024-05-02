Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на востоке Москвы

Прокуратура ВАО взяла на контроль установление обстоятельств пожара площадью 2,5 тысячи квадратных метров в здании на улице Буракова в Москве. Об этом столичная прокуратура сообщила в своем телеграм-канале

В ведомстве указали, что точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. В свою очередь, МЧС России в телеграм-канале написало, что на месте происшествия работают 120 специалистов и 35 единиц техники.

О пожаре в трехэтажном административно-производственном здании стало известно вечером 2 мая. По информации оперативных служб, между вторым и третьим этажами произошло обрушение на площади одной тысячи "квадратов", внутри здания могут находиться люди. Были запрошены два наряда ГИБДД для регулировки дорожного движения и авиация для ликвидации возгорания. Информация о пострадавших не поступала.