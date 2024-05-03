Пожар в здании на востоке Москвы ликвидирован

Фото: МЧС России

Пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы был ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", – указано в сообщении.

О пожаре в трехэтажном административно-производственном здании на улице Буракова в Москве стало известно вечером 2 мая.

С огнем боролись 120 специалистов и 35 единиц техники. К тушению пожара привлекалась авиация Московского авиационного центра и пожарный поезд. Тремя вертолетами было сброшено 235 тонн воды.

Прокуратура ВАО взяла на контроль установление обстоятельств пожара. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

