Пожарные локализовали возгорание на овощехранилище в Крыму

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось локализовать пламя на овощехранилище в Крыму. МЧС РФ рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Площадь составила 1 800 квадратных метров. Из-за ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты", – уточняется в публикации.

О возгорании стало известно ранее. Изначально площадь пожара составляла 800 "квадратов". В борьбе с огнем участвуют 37 спасателей и 11 единиц техники.

До этого пожар вспыхнул в двухэтажном складе в Москве. Огонь охватил 250 квадратных метров.

