05 мая, 18:43Происшествия
Пожарные локализовали возгорание на овощехранилище в Крыму
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарным удалось локализовать пламя на овощехранилище в Крыму. МЧС РФ рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"Площадь составила 1 800 квадратных метров. Из-за ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты", – уточняется в публикации.
О возгорании стало известно ранее. Изначально площадь пожара составляла 800 "квадратов". В борьбе с огнем участвуют 37 спасателей и 11 единиц техники.
До этого пожар вспыхнул в двухэтажном складе в Москве. Огонь охватил 250 квадратных метров.
Пожар начался возле "метро Бутырская" на северо-востоке Москвы