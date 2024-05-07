Блинкен: США хотят продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтону нужна позиция силы для продвижения своих норм и стандартов в информационной сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

"Естественно, работать с позиции силы лучше для установления стандартов и продвижения норм по всему миру", – заявил Блинкен.

Госсекретарь США выступал на конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско. В своей речи он также отметил, что способности США создавать, развивать и размещать технологии определят возможность формировать техническое будущее.

Ранее Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было замыслов против России. Госсекретарь США подчеркнул, что НАТО является оборонным альянсом, у которого нет и не будет злого умысла против РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин до этого заявил, что основанный на американских правилах мировой порядок изжил себя. По его мнению, президенту США Джо Байдену следовало бы признать, что американская сторона своими стремлениями сохранить гегемонию принесла только вред.

