13 января, 12:45

Общество
Москвичи распродают в Сети ненужные новогодние подарки

Сумка бывшего, пила и бриллианты: какие подарки продают москвичи после Нового года

После Нового года в Cети традиционно появилась масса объявлений о продаже ненужных подарков. Одни избавляются от повторных позиций, другие заявляют о неуместности презента или просто решают заработать. Подробнее – в материале Москвы 24.

После январских праздников на онлайн-площадках объявлений появилось немало товаров по тегу "подарили на Новый год". Чаще всего это парфюмы, не подошедшие по аромату, вещи неверного размера или дорогостоящая техника. Однако есть и нестандартные предложения.

Например, москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги. За 2 000 рублей потенциальный покупатель получит держащего втулку рыцаря, покрытого под бронзу.

В свою очередь, жительница ВАО предлагает купить у нее генетический тест, определяющий происхождение человека. Цена вопроса – 5 000 рублей.

"Новый, не вскрывался. Подарили на Новый год две штуки", – объяснила девушка.

Другая москвичка продает японскую бензопилу. Для потенциальных покупателей женщина также решила уточнить причину продажи.

"Подарили мужу на Новый год, а у нас есть уже. Отдаю недорого – 8 000 рублей", – написала она.

Среди подобных объявлений нередко встречаются неуместные подарки. Например, девушке презентовали сыворотку для роста волос.

"Новая, не вскрывалась, подарили на Новый год, но я таким не пользуюсь. Объем 100 миллилитров", – раскрывает подробности автор объявления.

Неоднозначной реакцией на подарок поделилась и жительница ЦАО: ей вручили плед-лаваш.

Не люблю лаваши, кто вообще в такое кутается. Отдам за 1 200.
из текста объявления

Еще одной москвичке на Новый год вручили "Мясной подарок". Любителям мяса девушка готова уступить набор в холщовом мешке за 1 200 рублей.

"Мы такое не едим. Сроки производства все свежие. Срок хранения – полгода. Все герметично запечатано. Крутой мешок атмосферный в комплекте!" – говорится в описании.

В целом, товары в подобных объявлениях стоят от 1 000 до 10 000 рублей, но есть и те, что входят в категорию "люкс". Например, автору одного из объявлений подарили золотой браслет с бриллиантами.

По словам продавца, расстаться с таким презентом ее заставили финансовые трудности. Стоимость украшения в магазине варьируется от 550 до 600 тысяч рублей – свой же автор объявления готова уступить за 250 тысяч.

"Новый, неношеный! Подарили на Новый год! К сожалению, вынуждена продать в связи с финансовыми проблемами. Розовое золото 18 карат, натуральные сердолик и природный бриллиант 0,05 карата", – говорится в тексте.

Еще одна причина продажи подарков – расставание с партнером. Одни рассказывают, что хотят избавиться от презента, чтобы он не напоминал о бывшем возлюбленном, другие утверждают, что отношения завершились до Нового года, и вырученные от продажи деньги хотят потратить на подарок себе. Например, жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего.

Девушка подчеркнула, что хочет освободить пространство после новогодних праздников и накопить на дорогие часы.

"В сумке жилет белый и джинсовая рубашка Brunello Cucinelli, рубашка Gucci, кардиган Boggi, бомбер Andrea Campagna, брюки Attachment и Hugo, а также сама сумка и кеды LV", – перечислила продавец.

Реальная стоимость около 1,2 миллиона, отдаю все вместе за 380 000.
из текста объявления

По мнению автора объявления, товары подойдут для мужчины, который ценит бренды, выгодные сделки и понимает женщин с чувством юмора.

