21 декабря, 08:30

Истории
Турэксперт Васильева назвала пять подарков для путешественников

Год путешествий: пять лучших подарков для любителей поездок

До Нового года осталось совсем немного времени, так что самое время докупить подарки. Турэксперт Екатерина Васильева перечислила несколько вариантов хороших презентов для путешественников. Спойлер: это не чемодан, не пауэрбанк и не новая шейная подушка.

Экшен-камера

Фото: 123RF.com/vkara

Специальная цифровая камера для съемок в "агрессивной" окружающей среде – во время движения, под брызгами, в общем, везде, где обычная камера рискует не выжить и разбиться, эта выдаст кадры о том, как вы делаете сальто на велосипеде или проплываете на лодке в метре от настоящего кита.

Это маленькие и легкие камеры, их отличает ударопрочность, устойчивость к тряске и брызгам, а также ими можно снимать под водой. Как правило, они снабжены сразу кучей креплений: на шлем, на велосипед, а также двухсторонней клейкой лентой, чтобы вы сами придумали, куда ее прикрепить. Цены начинаются от 2 500 рублей.

Портативный набор для заваривания кофе

Фото: ozon.ru

Отличный подарок для тех, кто по утрам не превращается в человека до чашечки эспрессо. Такие наборы в изобилии продаются на маркетплейсах (подешевле) или в специализированных магазинах (подороже), любой из них поместится в ручную кладь.

Самые простые наборы включают в себя небольшой чайник, колбу для заваривания, воронку для фильтрации, набор бумажных фильтров и мерную ложку. Цены начинаются от двух тысяч рублей. Примерно в ту же сумму обойдется "карманная" кофеварка на батарейках. В наборы подороже входят мини-кофемолка и капучинатор (такие уже стоят в среднем от 12 тысяч рублей), а иногда и портативный электрический чайник – такой набор "все включено" обойдется уже в 25–30 тысяч рублей.

Лампа для чтения

Фото: 123RF.com/alinakolocey

Дорожная лампа на прищепке – приятный подарок для тех, кто любит читать в дороге бумажные книги. Такие портативные светильники почти не занимают места (помещаются в ладони), работают на аккумуляторе, крепятся на книгу и подсвечивают только текст, не мешая соседям.

Можно выбирать угол наклона, мощность и разные режимы света, например яркий или матовый. Такую лампу также можно использовать в качестве ночника или дополнительного источника освещения. Цены начинаются от 500 рублей.

Книга-сейф

Фото: ozon.ru

Мини-сейф, замаскированный под обычную книгу, в котором можно оставлять деньги и ценные вещи как дома, так и в отеле. Такие сейфы точно имитируют книги, бывают разных размеров и оснащены замками с ключом или кодовыми. Вряд ли кому-то придет в голову украсть из вашего номера томик Бродского. Стоимость – от 700 рублей.

Косметичка с миниатюрами

Фото: 123RF.com/oliviasunny

Подруге, которая постоянно где-то катается, наверняка пригодится косметика в миниатюрах. Такие наборы продаются готовыми, но можно сделать подарок более личным и самостоятельно наполнить косметичку для подружки. Вот идеи, что туда можно положить, помимо шампуня и геля для душа, (и какие продукты точно существуют в миниатюрах):

  • порционное листовое мыло;
  • защитный спрей для волос от выгорания на солнце;
  • защитный крем от мороза (горнолыжницам точно надо);
  • набор мини-ароматов (под настроение на каждый день);
  • мист для лица и тела (распылять в дороге удобнее, чем наносить руками);
  • ментоловый спрей для усталых ног (после прогулки – в самый раз);
  • твердый шампунь (занимает меньше места, чем жидкий, и не прольется);
  • патчи для глаз и россыпь тканевых масок для быстрой реанимации кожи после долгого перелета.

Цены на готовые наборы начинаются от 500 рублей (сюда входит база – шампунь, кондиционер и гель для душа) и далее до бесконечности.

Гамак для ног

Фото: ozon.ru

Не самая очевидная штука, которая дает плюс сто к комфорту ног во время полета. Дорожный мини-гамак крепится к впереди стоящему креслу и позволяет расположиться с комфортом, даже если вы летите не у окошка.

Такой гамак пригодится не только в самолете, но и, например, в офисе или дома. Цены на самые простые модели начинаются от 300 рублей, но если захочется организовать для своих ног настоящий бизнес-класс, можно выбрать гамаки ручной работы или с подогревом (от двух тысяч рублей).

