Турэксперт Васильева назвала пять подарков для путешественников

До Нового года осталось совсем немного времени, так что самое время докупить подарки. Турэксперт Екатерина Васильева перечислила несколько вариантов хороших презентов для путешественников. Спойлер: это не чемодан, не пауэрбанк и не новая шейная подушка.

Экшен-камера

Специальная цифровая камера для съемок в "агрессивной" окружающей среде – во время движения, под брызгами, в общем, везде, где обычная камера рискует не выжить и разбиться, эта выдаст кадры о том, как вы делаете сальто на велосипеде или проплываете на лодке в метре от настоящего кита.

Это маленькие и легкие камеры, их отличает ударопрочность, устойчивость к тряске и брызгам, а также ими можно снимать под водой. Как правило, они снабжены сразу кучей креплений: на шлем, на велосипед, а также двухсторонней клейкой лентой, чтобы вы сами придумали, куда ее прикрепить. Цены начинаются от 2 500 рублей.

Портативный набор для заваривания кофе

Отличный подарок для тех, кто по утрам не превращается в человека до чашечки эспрессо. Такие наборы в изобилии продаются на маркетплейсах (подешевле) или в специализированных магазинах (подороже), любой из них поместится в ручную кладь.

Самые простые наборы включают в себя небольшой чайник, колбу для заваривания, воронку для фильтрации, набор бумажных фильтров и мерную ложку. Цены начинаются от двух тысяч рублей. Примерно в ту же сумму обойдется "карманная" кофеварка на батарейках. В наборы подороже входят мини-кофемолка и капучинатор (такие уже стоят в среднем от 12 тысяч рублей), а иногда и портативный электрический чайник – такой набор "все включено" обойдется уже в 25–30 тысяч рублей.

Лампа для чтения

Дорожная лампа на прищепке – приятный подарок для тех, кто любит читать в дороге бумажные книги. Такие портативные светильники почти не занимают места (помещаются в ладони), работают на аккумуляторе, крепятся на книгу и подсвечивают только текст, не мешая соседям.

Можно выбирать угол наклона, мощность и разные режимы света, например яркий или матовый. Такую лампу также можно использовать в качестве ночника или дополнительного источника освещения. Цены начинаются от 500 рублей.

Книга-сейф

Мини-сейф, замаскированный под обычную книгу, в котором можно оставлять деньги и ценные вещи как дома, так и в отеле. Такие сейфы точно имитируют книги, бывают разных размеров и оснащены замками с ключом или кодовыми. Вряд ли кому-то придет в голову украсть из вашего номера томик Бродского. Стоимость – от 700 рублей.

Косметичка с миниатюрами

Подруге, которая постоянно где-то катается, наверняка пригодится косметика в миниатюрах. Такие наборы продаются готовыми, но можно сделать подарок более личным и самостоятельно наполнить косметичку для подружки. Вот идеи, что туда можно положить, помимо шампуня и геля для душа, (и какие продукты точно существуют в миниатюрах):

порционное листовое мыло;

защитный спрей для волос от выгорания на солнце;

защитный крем от мороза (горнолыжницам точно надо);

набор мини-ароматов (под настроение на каждый день);

мист для лица и тела (распылять в дороге удобнее, чем наносить руками);

ментоловый спрей для усталых ног (после прогулки – в самый раз);

твердый шампунь (занимает меньше места, чем жидкий, и не прольется);

патчи для глаз и россыпь тканевых масок для быстрой реанимации кожи после долгого перелета.

Цены на готовые наборы начинаются от 500 рублей (сюда входит база – шампунь, кондиционер и гель для душа) и далее до бесконечности.

Гамак для ног

Не самая очевидная штука, которая дает плюс сто к комфорту ног во время полета. Дорожный мини-гамак крепится к впереди стоящему креслу и позволяет расположиться с комфортом, даже если вы летите не у окошка.

Такой гамак пригодится не только в самолете, но и, например, в офисе или дома. Цены на самые простые модели начинаются от 300 рублей, но если захочется организовать для своих ног настоящий бизнес-класс, можно выбрать гамаки ручной работы или с подогревом (от двух тысяч рублей).